25.10.2023 12:29

Застосування силіконових патрубків універсальних

Силіконові патрубки універсальні від HYDRAULIC допускається застосовувати для суміщення металевих патрубків під час монтажу «холодного» впуску і турбових пайп трас.

Ці елементи є невід'ємними при створенні поєднання з дроселя на впуск або вихід з турбіни на пайпи. Найчастіше простежується варіант, коли діаметри різняться між собою. У цьому випадку допускається застосовувати силіконові патрубки з переходом кутового або прямого типу. Якщо потрібно виконати приглушення вібрацій між динамічними елементами прийнято використовувати силіконові з'єднувачі з буфером.

Переваги комплектуючих, виготовлених із силікону

У порівнянні зі звичайними гумовими аналогами силіконові комплектуючі мають більш високий термін експлуатації. Їхня міцність і хороша еластичність досягається за рахунок використання у складі патрубків від трьох до п'яти шарів армуючого матеріалу. Завдяки цьому зберігається довговічність деталей, навіть при температурах нижче нуля та перепаду тиску 9,5 бар.

Ще однією позитивною якістю є покращене функціонування вакуумних систем.

Дані комплектуючі широко застосовуються в системах охолодження двигуна і можуть бути задіяні як заміна штатного патрубка.

У каталозі компанії HYDRAULIC.UA є рішення, що відрізняються за такими параметрами:

довжина;

внутрішній діаметр;

робочий тиск;

вага;

розривний тиск.

Завдяки цим пунктам стає можливим оперативно та точно підібрати потрібну деталь.

Особливість силіконових патрубків

Існуючі форми силіконових патрубків співвідносяться з системними змінами охолодження, що застосовуються на сучасних автомобілях. У цих комплектуючих простежується ряд якісних характеристик, що виділяють їх серед аналогів:

При безпосередньому стиску проявляється стійкість до деформації. Низькі експлуатаційні витрати за рахунок відмінної довговічності. Збереження робочих властивостей за наявності високої температури.

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