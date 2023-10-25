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25.10.2023  12:29   

Застосування силіконових патрубків універсальних

Застосування силіконових патрубків універсальних

Силіконові патрубки універсальні від HYDRAULIC допускається застосовувати для суміщення металевих патрубків під час монтажу «холодного» впуску і турбових пайп трас.

Ці елементи є невід'ємними при створенні поєднання з дроселя на впуск або вихід з турбіни на пайпи. Найчастіше простежується варіант, коли діаметри різняться між собою. У цьому випадку допускається застосовувати силіконові патрубки з переходом кутового або прямого типу. Якщо потрібно виконати приглушення вібрацій між динамічними елементами прийнято використовувати силіконові з'єднувачі з буфером.

Переваги комплектуючих, виготовлених із силікону

У порівнянні зі звичайними гумовими аналогами силіконові комплектуючі мають більш високий термін експлуатації. Їхня міцність і хороша еластичність досягається за рахунок використання у складі патрубків від трьох до п'яти шарів армуючого матеріалу. Завдяки цьому зберігається довговічність деталей, навіть при температурах нижче нуля та перепаду тиску 9,5 бар.

Ще однією позитивною якістю є покращене функціонування вакуумних систем.

Дані комплектуючі широко застосовуються в системах охолодження двигуна і можуть бути задіяні як заміна штатного патрубка.

У каталозі компанії HYDRAULIC.UA є рішення, що відрізняються за такими параметрами:

  • довжина;
  • внутрішній діаметр;
  • робочий тиск;
  • вага;
  • розривний тиск.

Завдяки цим пунктам стає можливим оперативно та точно підібрати потрібну деталь.

Особливість силіконових патрубків

Існуючі форми силіконових патрубків співвідносяться з системними змінами охолодження, що застосовуються на сучасних автомобілях. У цих комплектуючих простежується ряд якісних характеристик, що виділяють їх серед аналогів:

  1. При безпосередньому стиску проявляється стійкість до деформації.
  2. Низькі експлуатаційні витрати за рахунок відмінної довговічності.
  3. Збереження робочих властивостей за наявності високої температури.

Застосування силіконових патрубків універсальних

Крім різних типів силіконових патрубків, на сайті є інші типи пристроїв для спеціальної техніки, рекомендуємо відвідати наступну сторінку https://hydraulic.ua/ru/gidravlika-na-tyagach/. Для уточнення інформації у менеджера достатньо скористатися кнопкою зв'язку, розташованою в нижньому правому кутку офіційного сайту Hydraulic.ua.

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