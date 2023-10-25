25.10.2023 12:13 Рита Парфенова

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: про стан постраждалих розповіли в ХОВА

Станом на ранок 25 жовтня у лікарні залишається 14 постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



У реанімації знаходиться 7 пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані, проте вони вже почали дихати без підтримки апаратів ШВЛ.



6 постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. За даними лікарів, вчора двом пацієнтам було проведено планові операції. Їхній стан – стабільний.



Пацієнта, який перебуває в травматологічному відділенні, сьогодні буде виписано з лікарні.

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Усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. В основному вони отримали поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.