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25.10.2023  12:13   Рита Парфенова

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: про стан постраждалих розповіли в ХОВА

Станом на ранок 25 жовтня у лікарні залишається 14 постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти"

шводка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

У реанімації знаходиться 7 пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані, проте вони вже почали дихати без підтримки  апаратів ШВЛ.

6 постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. За даними лікарів, вчора двом пацієнтам було проведено планові операції. Їхній стан – стабільний.  

Пацієнта, який перебуває в травматологічному відділенні, сьогодні буде виписано з лікарні.

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Усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. В основному вони отримали поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  нова пошта, ракетний удар, харків
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