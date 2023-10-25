Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини

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Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Починайте велику справу - спробуйте знайти в ній реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.