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25.10.2023  11:48   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби тривали обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

наслідки обстрілу села подоли
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися наступні населені пункти:

  • близько 16:10 внаслідок артобстрілу 152 мм села Подоли на Куп'янщині загинули діоє цивільних, пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура;
  • близько 23:00 окупанти з РСЗВ обстріляли Борову. Зруйновані приватні будинки, теплиця;
  • о 3:00 стався ворожий обстріл міста Вовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.
Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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