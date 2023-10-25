На Північній Салтівці у Харкові готуються демонтувати зруйнований обстрілом під'їзд (відео)
У Харкові на вулиці Наталії Ужвій, 82 тривають підготовчі роботи до демонтажу першого підʼїзду.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Сьогодні на вул. Наталії Ужвій, 82 тривають підготовчі роботи до демонтажу першого підʼїзду – там рівняють майданчик під встановлення крана», – написав він.
Ігор Терехов зазначив, що цей будинок вже знають в усьому світі, і він став обличчям «руського міра» в цій війні. Спочатку був задум зробити його музеєм, але мешканці виступили проти: надто боляче, говорили вони.
Люди, які проживають у цьому будинку, зараз знаходяться у процессі отримання житлових сертифікатів в межах державної програми "єВідновлення". Підтримуючи цих мешканців на кожному етапі процедури, місцева влада робить усе можливе для спрощення отримання необхідних сертифікатів.
Мер міста зазначив, що відновлення зруйнованого житла чи надання замість нього нового – це завдання держави. «А Харків, зі свого боку, робить все можливе, щоб люди, чиє житло постраждало від російської агресії, завжди знали, що можуть розраховувати на підтримку з боку міста», – запевнив Ігор Терехов.