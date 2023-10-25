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25.10.2023  14:23   Рита Парфенова

На Північній Салтівці у Харкові готуються демонтувати зруйнований обстрілом під'їзд (відео)

У Харкові на вулиці Наталії Ужвій, 82 тривають підготовчі роботи до демонтажу першого підʼїзду.

 
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Сьогодні на вул. Наталії Ужвій, 82 тривають підготовчі роботи до демонтажу першого підʼїзду – там рівняють майданчик під встановлення крана», – написав він.
 
Ігор Терехов зазначив, що цей будинок вже знають в усьому світі, і він став обличчям «руського міра» в цій війні. Спочатку був задум зробити його музеєм, але мешканці виступили проти: надто боляче, говорили вони.
 
Люди, які проживають у цьому будинку, зараз знаходяться у процессі отримання житлових сертифікатів в межах державної програми "єВідновлення". Підтримуючи цих мешканців на кожному етапі процедури, місцева влада робить усе можливе для спрощення отримання необхідних сертифікатів.
 
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Мер міста зазначив, що відновлення зруйнованого житла чи надання замість нього нового – це завдання держави. «А Харків, зі свого боку, робить все можливе, щоб люди, чиє житло постраждало від російської агресії, завжди знали, що можуть розраховувати на підтримку з боку міста», – запевнив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки коштує знести будівлю.
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, харків
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