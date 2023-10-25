У Харкові – велика пожежа на речовому ринку

Після полудня 25 жовтня сталася пожежа на речовому ринку у Салтівському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у мережі з'явилися вфото великої пожежі на речовому ринку, що під Комунальним шляхопроводом.
За інформвцією речника ГУ ДСНС у Харківській області Євгена Василенко, вогонь охопив 14 павільйонів на площі 500 кв. м.
Станом на 14.33 пожежу локалізували. За попередніми даними, постраждалих немає.
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