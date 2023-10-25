25.10.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Водопостачання харків'ян здійснюється безперебійно - КП «Харківводоканал»

Комунальне підприємство «Харківводоканал» в умовах воєнного часу докладає всіх зусиль і залучає необхідні ресурси для забезпечення безперебійного водопостачання мешканців міста, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 25 жовтня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно ліквідують аварії, в тому числі внаслідок ракетних ударів, своєчасно ремонтують об'єкти водопровідного господарства та проводять необхідну профілактику.

«Головне завдання для нас залишається незмінним – харків'яни завжди мають бути забезпечені водою. Для його виконання задіємо налагоджений механізм проведення комплексних заходів, спрямованих, у тому числі і на підтримання водопровідних об'єктів виключно у робочому стані. У зв'язку з цим у поточному році вже переклали технічно зношених ділянок водоводів загальною протяжністю 14,9 км. Капітально відремонтували 1670 водорозбірних колонок. Також проведено заміну 350 одиниць запірної арматури та 500 люків, встановили 440 нових пожежних гідрантів», - зазначив Микола Завада.

Заступник директора комплексу також повідомив, що у пріоритеті залишається негайне реагування та відновлення водопостачання на мережах, які постраждали через ворожі обстріли. Нагадаємо, що з початку війни зруйновано загальною довжиною 1,7 км ділянок водоводів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Намагаємося проводити ремонтні роботи на мережах без тимчасового відключення харків'ян від водопостачання. Але іноді трапляються ситуації, коли цього не уникнути і тоді задіємо автоцистерни підприємства, що здійснюють підвіз води. Також на стартовій сторінці офіційного сайту КП «Харківводоканал» у розділі «Альтернативні джерела води» вказані адреси розташування водорозбірних колонок з водопровідною водою у найнижчих точках мереж, вуличні колонки з технічною водою та шахтні колодязі з технічною водою», - нагадав Микола Завада.