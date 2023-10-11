    
Главная Новини Харкова ЖКГ Міській владі Харкова вдалося зберегти 17 мільйонів гривень
11.10.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Міській владі Харкова вдалося зберегти 17 мільйонів гривень

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки коштує знести будівлю.

 
Як повідомлє РЕДПОСТ, і з посиланням на Міськраду, за словами мера, знесення зруйнованих будинків вимагає великих коштів, які можна було б витратити на будівництво.
 
Як приклад Ігор Терехов навів будинок на вул. Ужвій, 82. 
 
"Знести під’їзд у цьому будинку коштує 17 млн грн. А нам пропонували за 35-36 млн грн, і ми запекло торгувалися, щоб знизити ціну. Уявіть, скільки можна було б побудувати на 17 мільйонів", - зазначив міський голова.
 
Ігор Терехов: Чи будемо відновлювати будинок на вул. Свободи, 11/13, вирішить економічна експертиза. 
 
«Так, є технічна можливість відбудови за цією адресою. Але потрібно провести економічну експертизу. Можливо, на ці кошти доцільніше збудувати нове житло, дати людям можливість жити  на тому ж місці, але у нових квартирах іншого класу», - зазначив Ігор Терехов.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, бюджет, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Освіта Ігор Терехов розповів, скільки коштуватиме будівництво підземної школи 11.10 Влада Ігор Терехов розповів про пріоритети бюджету міста 11.10 Дороги та транспорт У Харкові щомісяця на утримання громадського транспорту витрачають 171 мільйонів гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 