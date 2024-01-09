ДСНСники врятували з крижаної пастки авто з вагітною жінкою та дітьми

Чотири рази надзвичайників викликали на допомогу водіям транспортних засобів для подолання обледенілих або засніжених ділянок доріг.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі
Комментариев: 0
Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.
влажность:
давление:
ветер: