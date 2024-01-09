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09.01.2024  10:01   Рита Парфенова

ДСНСники врятували з крижаної пастки авто з вагітною жінкою та дітьми

Чотири рази надзвичайників викликали на допомогу водіям транспортних засобів для подолання обледенілих або засніжених ділянок доріг.

дснс
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поесслужбу ДСНС у Харківській області.

У одному з випадків рятувальники визволили із снігової пастки автомобіль, в якому перебували вагітна жінка, літня жінка та діти віком 4 та 12 років.

Загалом рятувальники витягли 4 легкових автомобіля і 1 вантажний з важкодоступних ділянок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, харків
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