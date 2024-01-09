ДСНСники врятували з крижаної пастки авто з вагітною жінкою та дітьми

У одному з випадків рятувальники визволили із снігової пастки автомобіль, в якому перебували вагітна жінка, літня жінка та діти віком 4 та 12 років.

Загалом рятувальники витягли 4 легкових автомобіля і 1 вантажний з важкодоступних ділянок.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram