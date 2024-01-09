«Нова Пошта» змінює назву: оголошені причини

Група компаній «Нова Пошта» оголосила про свою ребрендингову стратегію та зміну назви на "NOVA".
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пресслужбу компанії, рішення про зміну назви обумовлено розширенням функціоналу та виходом за рамки поштових послуг.
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