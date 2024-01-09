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09.01.2024  12:03   Рита Парфенова

«Нова Пошта» змінює назву: оголошені причини

Група компаній «Нова Пошта» оголосила про свою ребрендингову стратегію та зміну назви на "NOVA".

нова пошта

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пресслужбу компанії, рішення про зміну назви обумовлено розширенням функціоналу та виходом за рамки поштових послуг.

Менеджмент пояснює, що зміна підкреслює різноманіття послуг групи компаній NOVA, яка включає 6 компаній із сфер доставки, інформаційних технологій, фінансових послуг та інших. Нова назва відображає стратегічне зростання та розширення функціоналу компанії.

Вивіски "Нова Пошта" залишаться незмінними, оскільки ця зміна стосується загального бренду, а не конкретно послуг поштової гілки. Цей хід вказує на те, що за 20 років Нова Пошта стала більше, ніж просто поштовим оператором.

До групи компаній NOVA входять:

  1. Нова пошта в Україні: Доставка документів, посилок та великих вантажів з широкою мережею відділень і поштоматів.
  2. Nova Post Europe: Логістичні послуги в Європі та міжнародна доставка.
  3. NovaPay: Небанківська фінансова установа із власною платіжною системою.
  4. Nova Global: Глобальна компанія електронної комерції для співпраці з міжнародними онлайн-маркетплейсами.
  5. Supernova Airlines: Швидка міжнародна доставка за допомогою літаків.
  6. Nova Digital: ІТ-компанія, яка розробляє програмне забезпечення для різних галузей.
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Тэги:  нова пошта
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