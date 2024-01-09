«Нова Пошта» змінює назву: оголошені причини

Менеджмент пояснює, що зміна підкреслює різноманіття послуг групи компаній NOVA, яка включає 6 компаній із сфер доставки, інформаційних технологій, фінансових послуг та інших. Нова назва відображає стратегічне зростання та розширення функціоналу компанії.

Вивіски "Нова Пошта" залишаться незмінними, оскільки ця зміна стосується загального бренду, а не конкретно послуг поштової гілки. Цей хід вказує на те, що за 20 років Нова Пошта стала більше, ніж просто поштовим оператором.

До групи компаній NOVA входять:

Нова пошта в Україні: Доставка документів, посилок та великих вантажів з широкою мережею відділень і поштоматів. Nova Post Europe: Логістичні послуги в Європі та міжнародна доставка. NovaPay: Небанківська фінансова установа із власною платіжною системою. Nova Global: Глобальна компанія електронної комерції для співпраці з міжнародними онлайн-маркетплейсами. Supernova Airlines: Швидка міжнародна доставка за допомогою літаків. Nova Digital: ІТ-компанія, яка розробляє програмне забезпечення для різних галузей.

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