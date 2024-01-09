09.01.2024 12:45 Рита Парфенова

Комунальники Харкова ліквідували серйозну аварію на водогоні (фото)

Напередодні аварійні роботи проходили на трубопроводі діаметром 600 мм на вулиці Роганській, який забезпечує водопостачанням більшу частину Індустріального району.



Фото: КП «Харківводоканал»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На вулиці Роганській стався серйозний випадок – пошкоджено трубопровід діаметром 600 мм, який забезпечує водопостачання більшої частини Індустріального району Харкова. Ремонтна бригада під керівництвом Кирила Балабанця негайно розпочала ліквідацію аварії. Незважаючи на серйозні проблеми, роботи проводились без відключення харків'ян від водопостачання.

Бригада ефективно та оперативно впоралася з аварійною ситуацією, усунувши пошкодження. Під час робіт також відремонтували пожежні гідранти на вулицях Миру та Бібліка. Володимир Сундук, начальник районної служби, відзначив слажені та чіткі дії ремонтників.

Як повідомили на підприємстві, з початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усунули 70 аварійних ситуацій на міських водоводах, упорядкували 70 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки.

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