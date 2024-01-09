09.01.2024 13:34 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 948 заяв від громадян про правопорушення та події

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Триває робота щодо розшуку, встановлення і притягнення до відповідальності зрадників, пособників, колаборантів. Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.



Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 21 громадянин отримав травми. Поліцейські виявили 5 водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 січня 2024 року.