12.12.2023 21:50 Віталій Хінєвіч

В Італії відкрилося перше відділення Нової пошти

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кілограм.

Про це повідомили пресслужба компанії, передає РЕДПОСТ.

Першою відправкою в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.

Вартість доставки з Італії в Україну складає:

документи – 21 євро

посилки до 2 кг – 22 євро

посилки до 10 кг – 27 євро

посилки до 30 кг – 45 євро

вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2).

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