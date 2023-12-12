В Італії відкрилося перше відділення Нової пошти

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кілограм.
Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2).
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Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
Весь день у Харкові буде хмарним. З самого ранку йтиме сніг, під вечір його змінить дощ зі снігом.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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