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12.12.2023  21:50   Віталій Хінєвіч

В Італії відкрилося перше відділення Нової пошти

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кілограм.

 
Про це повідомили пресслужба компанії, передає РЕДПОСТ.
 
Першою відправкою в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.
 
Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.
 
Вартість доставки з Італії в Україну складає:
 
  • документи – 21 євро
  • посилки до 2 кг – 22 євро
  • посилки до 10 кг – 27 євро
  • посилки до 30 кг – 45 євро
  • вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2).

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Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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