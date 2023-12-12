12.12.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

Близько 36 тонн лісового насіння заготовили на Харківщини та Полтавщині

Першим етапом у вирощуванні лісу є заготівля лісового насіння. Його збір триває протягом року, відповідно до стиглості насіння певної деревної породи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Влітку відбувається заготівля насіння берези, липи та кісточкових. Із середини осені – дуба, клена, ясена, вільхи, шипшини та горіха. Нині розпочато заготівлю шишки сосни звичайної. Після збору шишки, її відправляють до шишкосушарки, де відбувається процес сушки та подальше зберігання в бутлях.

Найбільше у Слобожанському лісовому офісі збирають насіння головних лісоутворюючих порід - сосни звичайної та дуба звичайного. Проте для вирощування стійких лісових насаджень до пожеж та шкідників, лісівники заготовляють насіння й інших супутніх порід: липи, берези, клену, ясену та інших.

Загалом цього року філії уже заготовили близько 36 тонн лісового насіння, з яких 35,2 тонни - жолудь.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали чорних лісорубів , які торгували дровами.