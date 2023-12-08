08.12.2023 13:38 Рита Парфенова

На Харківщині затримали чорних лісорубів, які торгували дровами

Близько двох мільйонів гривень збитків нанесли державі своїми вчинками група чоловіків, яка незаконно вирубувала дерева у Красноградському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які входили до злочинної групи та вчинили незаконну порубку деревини.

З жовтня поточного року чоловіки віком 49, 52, 66 та 67 років, проживаючи в Красноградському районі, без необхідних дозволів незаконно вирубили понад 230 дерев, серез яких біли ясен, клен та акація.

Зібрані дерева незаконно транспортувались на автомобілі "УАЗ" до місця зберігання з метою подальшого продажу місцевим жителям.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили речові докази, такі як незаконно зрізана деревина, бензопили та автотранспорт. Зазначено, що протиправні дії цих осіб завдали збитків державі на суму понад 1 725 000 гривень.

Чоловікам була повідомлена підозра за скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Справу опрацьовує Красноградська окружна прокуратура Харківської області.

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