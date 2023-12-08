08.12.2023 13:14 Рита Парфенова

Російська ракета зруйнувала розподільчий пункт: про відключення світла розповіли в «Харківобленерго»

8 грудня внаслідок ракетного обстрілу в Шевченківському районі Харкова пошкоджено розподільчий пункт електроенергії АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Будівля пункту зазнала значних пошкоджень, внаслідок чого були відключені від електропостачання 165 побутових споживачів. Наразі проводиться розбір завалів та оцінка обсягів пошкодження електрообладнання.





Енергетики роблять максимальні зусилля для оперативного відновлення електропостачання та відновлення роботи постраждалим споживачам, запевнили у постачальника послуги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.