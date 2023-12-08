08.12.2023 12:57 Рита Парфенова

Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову

Вночі російська армія завдала ракетні удари по житлових масивах Харкова: є поранені

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 грудня, за даними слідства, з 3:00 до 3:30 ворог здійснив масовану ракетну атаку на Харків.

У Шевченківському районі зафіксовані попадання ракет поблизу житлового кварталу. Постраждав навчальний заклад, в будинках розбиті вікна та шибки. 36-річна жінка отримала травми.



В результаті ракетного удару по Новобаварському району частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Поранений 25-річний мешканець, якого доставлено до лікарні.





Також внаслідок атаки пошкоджено понад 25 приватних автівок.



За попередніми даними, ворог використовував ракети типу С-300.



Шевченківською та Новобаварською окружними прокуратурами м. Харкова розпочато досудове розслідування фактів порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно з слідчими поліції приймають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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