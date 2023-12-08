    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову
08.12.2023  12:57   Рита Парфенова

Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову

Вночі російська армія завдала ракетні удари по житлових масивах Харкова: є поранені

Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 грудня, за даними слідства, з 3:00 до 3:30 ворог здійснив масовану ракетну атаку на Харків.
 

У Шевченківському районі зафіксовані попадання ракет поблизу житлового кварталу. Постраждав навчальний заклад, в будинках розбиті вікна та шибки. 36-річна жінка отримала травми.

В результаті ракетного удару по Новобаварському району частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Поранений 25-річний мешканець, якого доставлено до лікарні.

Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову

Також внаслідок атаки пошкоджено понад 25 приватних автівок.

За попередніми даними, ворог використовував ракети типу С-300.

Шевченківською та Новобаварською окружними прокуратурами м. Харкова розпочато досудове розслідування фактів порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно з слідчими поліції приймають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Надзвичайні події та кримінал Як виглядає «тихий центр» Харкова після масованої ракетної атаки   08.12 Медицина Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову 08.12 Надзвичайні події та кримінал Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 