    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Як виглядає «тихий центр» Харкова після масованої ракетної атаки
08.12.2023  14:13   Рита Парфенова

Як виглядає «тихий центр» Харкова після масованої ракетної атаки

Близько третьої години ранку 8 грудня військові рф завдали шість ракетних ударів по Харкову.


Фото: РЕДПОСТ

Як передає корекпондент РЕДПОСТ, у Шевченківському районі зафіксовані влучання поблизу житлового кварталу. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна. Травмовано 36-річну жінку. Їй надали допомогу на місці.

Значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго". Знеструмлено 165 побутових споживачів. Наразі триває розбір завалів та встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання.

Також на місці події працюють фахівці КП «Харківські теплові мережі» – після прильоту довелося злити систему опадлення будинку. Газова служба перевіряє можливість витоку газу.  Крім цього, комунальщики закривають контури будівель, прибирають бите скло та інше сміття після прильоту.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.

 

Фотогалерея

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Надзвичайні події Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову 08.12 Медицина Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову 08.12 Надзвичайні події та кримінал Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 