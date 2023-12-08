08.12.2023 14:13 Рита Парфенова

Як виглядає «тихий центр» Харкова після масованої ракетної атаки

Близько третьої години ранку 8 грудня військові рф завдали шість ракетних ударів по Харкову.



Фото: РЕДПОСТ

Як передає корекпондент РЕДПОСТ, у Шевченківському районі зафіксовані влучання поблизу житлового кварталу. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна. Травмовано 36-річну жінку. Їй надали допомогу на місці.



Значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго". Знеструмлено 165 побутових споживачів. Наразі триває розбір завалів та встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання.

Також на місці події працюють фахівці КП «Харківські теплові мережі» – після прильоту довелося злити систему опадлення будинку. Газова служба перевіряє можливість витоку газу. Крім цього, комунальщики закривають контури будівель, прибирають бите скло та інше сміття після прильоту.

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