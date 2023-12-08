08.12.2023 14:41 Рита Парфенова

Науковий інститут Харкова зобов'яжуть привести до ладу укриття

Прокуратура подала до суду позов з вимогою привести в належний стан ще одне сховище в Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, на балансі наукового інституту, розташованого в Немишлянському районі м. Харкова, виявлено споруду цивільного захисту, обсяг якої становить понад 800 кв. метрів та призначену для 550 осіб. Однак в результаті перевірки, проведеної інспектором районного відділу ГУ ДСНС України у Харківській області, виявлені порушення вимог законодавства, що стосуються готовності захисної споруди до використання.

Зокрема, встановлено, що сховище не має системи вентиляції, відсутні експлуатаційні схеми електропостачання та прилади для вимірювання радіоактивного забруднення. Системи водопостачання і каналізації захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані.

Попри складений припис з органу контролю, балансоутримувач не вжив відповідних заходів для усунення порушень та не забезпечив безпечне перебування людей в укритті у випадку загрози, а також не привів захисну споруду до належного стану для використання.

З цієї причини окружна прокуратура вирішила подати позов до Харківського окружного адміністративного суду. Відкрито провадження у справі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що суд задовольнив адміністративний позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до лікарні про зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення.