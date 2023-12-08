08.12.2023 15:00 Рита Парфенова

На трасі у передмісті Харкова загинув літній чоловік

86-літній пішохід став жертвою дорожнььо-транспортнох події у передміста Харкова.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зіткнення сталося 6 грудня на трасі між селищами Солоницівка та Пересічне. Водій автомобіля "ВАЗ-2106" скоїв наїзд на пішохода - чоловіка 1937 року народження. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.



Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 громадян отримали травми, одна людина загинула.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 7 грудня на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» біля села Новопавлівка Ізюмського району сталося ДТП, у якій 6 людей загинуло та 5 постраждало.