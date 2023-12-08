08.12.2023 15:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати торгівця наркотиками

Доведена вину ще одного закладника на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 47-річний чоловік - рецидивіст з смт Малинівка Чугуївського району вкотре порушив закон. Він придбав психотропну речовину PVP, розфасовану по згортках та розкладав закладки, збуваючи «товар». Він фотографував місце схованки і надсилав координати покупцям.

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У липні 2023 року чоловік був викритий співробітниками поліції, при собі він мав декілька згортків з психотропною речовиною PVP. Встановлено, що усього він вчинив близько 40 епізодів злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Чугуївський міський суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.