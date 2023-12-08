    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині відправили за грати торгівця наркотиками
08.12.2023  15:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати торгівця наркотиками

Доведена вину ще одного закладника на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 47-річний чоловік - рецидивіст з смт Малинівка Чугуївського району вкотре порушив закон. Він придбав психотропну речовину PVP, розфасовану по згортках та розкладав закладки, збуваючи «товар». Він фотографував місце схованки і надсилав координати покупцям. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У липні 2023 року чоловік був викритий співробітниками поліції, при собі він мав декілька згортків з психотропною речовиною PVP. Встановлено, що усього він вчинив близько 40 епізодів злочину.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
 
Обвинувальний вирок виніс Чугуївський міський суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Тэги:  наркотики, кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.12 Надзвичайні події На Харківщині спіймали двох торгівців наркотиками (фото) 05.12 Надзвичайні події Закладника з «товаром» затримали у спальному районі Харкова (фото) 09.11 Надзвичайні події У передмісті Харкова засуджено рецидивіста, який поширював наркотики
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 