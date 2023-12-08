08.12.2023 16:16 Дмитро Колонєй

Негода охопить всю Харківщину: дорожинки працююуть у посиленному режимі

У ХОВА попередили про небезпеку та надали важливі поради водіям Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за даними синоптиків, черговий циклон заходить на територію Харківської області з південно-західної частини.

Негода у вигляді снігу, хуртовин, що супроводжуватимуться сильними поривами вітру, охопить майже всю область. На півдні регіону – Лозова, Барвінкове, Близнюки – очікується крижаний дощ та ожеледиця.

Аби не допустити ускладнень у русі транспорту автошляхами області, дорожники переходять на посилений режим роботи.

Негода на Харківщині вируватиме до вечора суботи, попереджають у гідрометцентрі.

За даними ДП «Дороги Харківщини», станом на зараз до ліквідації наслідків негоди на місцевих автошляхах підготовлено 90 одиниць спеціальної техніки. Підрядні організації у повному обсязі забезпечені протиожеледними, фрикційними та паливно-мастильними матеріалами. Відпрацьовано схеми і порядки взаємодії з органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС, Нацполіції та військовими частинами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.

У разі виявлення ускладнень руху на дорогах місцевого значення, жителі області можуть звертатися до диспетчера ДП «Харківський облавтодор» за номерами: (057) 336-77-00; (057)336-79-33; +38-050-415-21-03.

Також працює «гаряча лінія» Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області: +38-067-400-60-80.

Якщо побачили пошкоджені електромережі, необхідно повідомити про ситуацію за такими номерами: (057) 34-24-413; (067) 23-40-413; (063) 05-40-413; (050) 05-40-413.