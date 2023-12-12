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12.12.2023  23:19   Дмитро Колонєй

Готуємо вітамінний салат з морквою та апельсиновою заправкою

Яскрава і смачна страва, що урізноманітнює стіл.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей салат - один із найкращих зимових рецептів для покращення імунітету та настрою.
 
 
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Вітамінний салат з морквою та апельсиновою заправкою

 

Продукти:

  • 2 моркви,
  • 2 яблука,
  • 1 апельсин,
  • 1 ч. л. рослинна олія,
  • 1 ст. меду.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистити яблука
  2. Натерти яблука із морквою.
  3. Віджати з апельсина сік,
  4. Зняти трохи цедри,
  5. Змішати їх з олією та медом
  6. Заправити салат

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний суп з томатами та селерою.

 

Тэги:  рецепт, салат, морква, апельсин, сік, яблука, олія, мед
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