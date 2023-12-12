Готуємо вітамінний салат з морквою та апельсиновою заправкою

Яскрава і смачна страва, що урізноманітнює стіл.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний суп з томатами та селерою.
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Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
130 років потому народився український письменник Микола Хвильовий.
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