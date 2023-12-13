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13.12.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 13 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
13 грудня очікується хмарна погода.  Вночі слабкий сніг.
 
Вітер південно-східний, 4,5 м/с.
 
Температура повітря: вночі  - 2° морозу, вдень -5° морозу.
 

Народні прикмети

  • Якщо 13 грудня стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо ж погана – зима поганою буде. 
  • З цього дня встановлюються стійкі морози й землю встеляє снігом.

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Тэги:  погода, харків
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