13.12.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 13 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 грудня очікується хмарна погода. Вночі слабкий сніг.

Вітер південно-східний, 4,5 м/с.

Температура повітря: вночі - 2° морозу, вдень -5° морозу.

Народні прикмети

Якщо 13 грудня стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо ж погана – зима поганою буде.

З цього дня встановлюються стійкі морози й землю встеляє снігом.

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