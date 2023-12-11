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11.12.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний суп з томатами та селерою

Страва, однаково смачна як у гарячому, так і холодному вигляді.

Як приготувати пісний суп з томатами та селерою
 
Як пише РЕДПОСТ, це рецепт смачної страви, яка урізноманітнить меню у пост.
 
 

Пісний суп з томатами та селерою

Продукти:

 

  • 3 помідори,
  • 100 г кореня селери,
  • 3 моркви,
  • 3 цибулини,
  • половина перцю,
  • 1 л томатного соку,
  • дрібка солі.

Покроковий рецепт приготування

 

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  1. Нарізати усі інгредієнти тонкою соломкою
  2. Скласти у каструлю.
  3. Залити їх томатним соком
  4. Проварити спочатку 10 хвилин на сильному вогні
  5. Потім проварити 10 хвилин на маленькому вогні.
  6. І ще 10 хвилин дати супу настоятися.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати торт Мозаїка.

 

Тэги:  рецепт, піст, суп, томати, помідори, морква, цибуля, селера
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