12.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. З самого ранку йтиме сніг, під вечір його змінить дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 грудня очікується хмарна погода. Часом опади (мокрий сніг, дощ).

Протягом доби 12 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200- 500 м. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

У народі цей день називався Задуй поли або Засніжи доли, оскільки для цього дня характерні сильні морози й сніг.

Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицям весь тиждень.

А якщо сніжинки стали великими, значить, відлига буде.

Якщо до цього дня ще не випав сніг, така погода протримається ще тиждень, а до Хрещення можуть вдарити сильні морози.

Снігопад цього дня є гарною прикметою і обіцяє багатий урожай хліба наступного року.