Прогноз погоди у Харкові на 12 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. З самого ранку йтиме сніг, під вечір його змінить дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 грудня очікується хмарна погода. Часом опади (мокрий сніг, дощ).
Протягом доби 12 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200- 500 м. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень близько 0°.
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Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
Весь день у Харкові буде хмарним. З самого ранку йтиме сніг, під вечір його змінить дощ зі снігом.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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