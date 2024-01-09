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09.01.2024  18:11   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова вогонь знищив лазню

Як гасили популярне місце відпочинку під Харковом розповіли рятувальники.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 09 січня 2024 року о 14:40 чугуївських рятувальників поінформували про пожежу в приватному домоволодінні.
 
 
Подія трапилась у селищі Вільча Чугуївського району. До місця виклику виїхали рятувальники 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах та місцева пожежна команда з селища Вільча. Коли вони прибуди на місце події, вогонь повністю охопив дерев’яний житловий будинок з лазнею. Загальна площа пожежі склала 600 кв.м.  Вогнеборці загасили вогонь о 16:25. Причина виникнення загоряння з’совується.
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, лазня, харків
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