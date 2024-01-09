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09.01.2024  17:19   Дмитро Колонєй

Харківська бабуся ледь не згоріла у власній будівлі

Про гарячі події на Холодній горі розповіли харківські пожежники.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 9 січня 2024 року о 14:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на Барикадній вулиці у Харкові.  
 
На території приватного домоволодіння горіла господарча  споруда на загальній площі у 80 кв. м. На місце події було направлено 2 відділення рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
 
Під час пожежі врятована жінка 1939 року народження. З опіками нижньої правої кінцівки бригадою екстреної медичної допомоги вона була госпіталізована до лікарні. Локалізація пожежі відбулась о 15:18, повна ліквідація о 17:13. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, врятування, харків
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