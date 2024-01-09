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09.01.2024  16:37   Дмитро Колонєй

Харківські комунальник надали поради щодо оформлення договорів на отримання ритуальних послуг містянам

У КП «Ритуал» радять харківським мешканцям, як убезпечити себе від переплат.

Надали поради щодо оформлення договорів на отримання ритуальних послуг містянам: Новини Харкова
 
Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформлювати договори на отримання ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності у бюро та салонах, підпорядкованих КП «Ритуал». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду,
 
Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі послуги можуть пропонувати й інші суб’єкти господарювання. Деякі з них можуть мати схожість у назві з КП «Ритуал», пропонувати знижки на одні види послуг та водночас завищувати ціни на інші. 
 
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«Щоб убезпечити себе від переплат, радимо оформлювати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (кремацію) та отримання супутніх ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності безпосередньо в бюро/салонах, підпорядкованих КП «Ритуал», а не через посередників», - зазначили там. 
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що комунальні служби усували наслідки снігопаду на кладовищах Харкова.
 
Источник:   https://t.me/citykharkivua/43525
 Тэги:  допомога, поради, харків
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