09.01.2024 16:37 Дмитро Колонєй

Харківські комунальник надали поради щодо оформлення договорів на отримання ритуальних послуг містянам

У КП «Ритуал» радять харківським мешканцям, як убезпечити себе від переплат.

Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформлювати договори на отримання ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності у бюро та салонах, підпорядкованих КП «Ритуал». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду,

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі послуги можуть пропонувати й інші суб’єкти господарювання. Деякі з них можуть мати схожість у назві з КП «Ритуал», пропонувати знижки на одні види послуг та водночас завищувати ціни на інші.

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«Щоб убезпечити себе від переплат, радимо оформлювати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (кремацію) та отримання супутніх ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності безпосередньо в бюро/салонах, підпорядкованих КП «Ритуал», а не через посередників», - зазначили там.

Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.