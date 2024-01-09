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09.01.2024  16:22   Дмитро Колонєй

Метрополітен Харкова запрошує на роботу фахівців за низкою професій

Стало відомо за якими професіями відкриті вакансіє у підземці Харкова.

Метрополітен Харкова запрошує на роботу фахівців за низкою професій
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», запрошуються на постійну роботу мешканці Харкорва та області за наступними професіями:
 
  • монтер колії (3, 4, 5 розряд);
  • електрогазозварник (4, 5 розряд);
  • токар (5 розряд);
  • слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (5 розряд).
 

Вимоги до кандидатів: 

 
професійно-технічна освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
 

А також за професією:

 
  • електромеханік.
 

Вимоги до кандидатів:

 
повна або базова вища освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
 
Контактні телефони: (050) 437-05-11, (050) 437-11-52 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, вакансії, харків, робота
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