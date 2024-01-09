09.01.2024 16:22 Дмитро Колонєй
Метрополітен Харкова запрошує на роботу фахівців за низкою професій
Стало відомо за якими професіями відкриті вакансіє у підземці Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», запрошуються на постійну роботу мешканці Харкорва та області за наступними професіями:
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монтер колії (3, 4, 5 розряд);
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електрогазозварник (4, 5 розряд);
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токар (5 розряд);
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слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (5 розряд).
Вимоги до кандидатів:
професійно-технічна освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
А також за професією:
Вимоги до кандидатів:
повна або базова вища освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
Контактні телефони: (050) 437-05-11, (050) 437-11-52 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
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