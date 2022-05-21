21.05.2022 12:24 Виталий Хиневич

«Харьков должен победить в борьбе за инвестиции»: Игорь Терехов

Городская власть будет делать все возможное, чтобы привлечь в Харьков как можно больше инвестиций.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за войны многие предприятия выехали из города. Для того, чтобы бизнес вернулся в Харьков, городская власть готова предоставить определенные преференции.

«В скором времени будет сумасшедшая конкуренция среди городов за инвестиции, предпринимателей и предприятия. Моя основная задача как мэра — победить в этой конкуренции и создать такие условия, чтобы бизнес пришел именно к нам. Не нужно бизнесу мешать, не должно быть постоянных проверок и коррупционных составляющих.

Я буду очень жестко к этому всему относиться. Бизнес должен быть уверен в себе, должны быть четкие правила игры. Если кому-то такие условия не подойдут, то мне с ними не по пути», - подчеркнул Игорь Терехов.