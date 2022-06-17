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17.06.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют дома в пострадавших районах Харькова

Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».

Строители ремонтируют дома в пострадавших районах Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковжилстрой»,.специалисты предприятия в Индустриальном и Слободском районах продолжают восстанавливать поврежденные вражескими обстрелами жилые дома и придомовые территории.
 
По состоянию на 17 июня 2022, ремонтом кровель занимаются по
  • ул. Мира, 4,
  • ул. Плиточной, 17, 17-а,
  • ул. Роганской, 89, к. 2 
  • ул. Таджикской, 15.
 
Входные группы ремонтируют по
  • ул. Большой Кольцевой, 6, 14,
  • пр. Героев Харькова, 310, 314, 316.
 
В свою очередь уже закончили работы по перекрытию шиферной кровли по
  • ул. Электровозной, 14
  • ул. Шариковой, 45 
 
Кроме того, рабочие закрывают разбитые окна, в подъездах жилых домов ремонтируют входные двери, демонтируют поврежденные элементы детских и спортивных площадок, восстанавливают лавочки и занимаются кронированием деревьев.
 
Тэги:  агрессия россии, ремонт, харьков
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