17.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней
Строители ремонтируют дома в пострадавших районах Харькова
Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковжилстрой»,.специалисты предприятия в Индустриальном и Слободском районах продолжают восстанавливать поврежденные вражескими обстрелами жилые дома и придомовые территории.
По состоянию на 17 июня 2022, ремонтом кровель занимаются по
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ул. Мира, 4,
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ул. Плиточной, 17, 17-а,
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ул. Роганской, 89, к. 2
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ул. Таджикской, 15.
Входные группы ремонтируют по
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ул. Большой Кольцевой, 6, 14,
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пр. Героев Харькова, 310, 314, 316.
В свою очередь уже закончили работы по перекрытию шиферной кровли по
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ул. Электровозной, 14
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ул. Шариковой, 45
Кроме того, рабочие закрывают разбитые окна, в подъездах жилых домов ремонтируют входные двери, демонтируют поврежденные элементы детских и спортивных площадок, восстанавливают лавочки и занимаются кронированием деревьев.
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