17.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют дома в пострадавших районах Харькова

Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковжилстрой»,.специалисты предприятия в Индустриальном и Слободском районах продолжают восстанавливать поврежденные вражескими обстрелами жилые дома и придомовые территории.

По состоянию на 17 июня 2022, ремонтом кровель занимаются по

ул. Мира, 4,

ул. Плиточной, 17, 17-а,

ул. Роганской, 89, к. 2

ул. Таджикской, 15.

Входные группы ремонтируют по

ул. Большой Кольцевой, 6, 14,

пр. Героев Харькова, 310, 314, 316.

В свою очередь уже закончили работы по перекрытию шиферной кровли по

ул. Электровозной, 14

ул. Шариковой, 45

Кроме того, рабочие закрывают разбитые окна, в подъездах жилых домов ремонтируют входные двери, демонтируют поврежденные элементы детских и спортивных площадок, восстанавливают лавочки и занимаются кронированием деревьев.