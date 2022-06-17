17.06.2022 17:45 Виталий Хиневич

В МОН рассказали, когда выпускники получат свидетельства и аттестаты

Выпускники школ получат свидетельства о базовом среднем образовании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, в ГП «Инфоресурс» изготовили 415 тыс. 350 свидетельств о базовом среднем образовании для девятиклассников и 224 тыс. 521 свидетельство об общем среднем образовании для одиннадцатиклассников.

До 1 июля каждый ученик ЗОСО получит свой документ по образованию государственного образца.

Выпускники школ, находящихся за границей, могут получить свидетельства в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране их пребывания.