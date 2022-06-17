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17.06.2022  17:45   Виталий Хиневич

В МОН рассказали, когда выпускники получат свидетельства и аттестаты

Выпускники школ получат свидетельства о базовом среднем образовании.

Дипломы Украина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, в ГП «Инфоресурс» изготовили 415 тыс. 350 свидетельств о базовом среднем образовании для девятиклассников и 224 тыс. 521 свидетельство об общем среднем образовании для одиннадцатиклассников. 
 
До 1 июля каждый ученик ЗОСО получит свой документ по образованию государственного образца.
 
Выпускники школ, находящихся за границей, могут получить свидетельства в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране их пребывания.
 
Напомним, учебный год для студентов может начаться раньше.
 
Источник:   МОН
 Тэги:  образование, выпускники
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