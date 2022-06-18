18.06.2022 11:30 Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравил выпускников

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к выпускникам.



Игорь Терехов поздравил выпускников



Дорогие выпускники!!!

Когда вы, трогательными первоклассниками входили в школьную жизнь, наш любимый город готовился встречать грандиозный праздник спорта, Чемпионат Европы по футболу - Евро-2012.

Харьков провел его с честью. Еще не раз после этого, стадион «Металлист» становился местом красивейших футбольных баталий.

Вы взрослели, а вместе с вами росли скверы и парки в нашем родном городе. В брызгах харьковских фонтанов отражались ваши улыбки. Дворы встречали вас новыми спортивными площадками. К началу учебного года школы готовили для вас уютные классы и современные стадионы. Пока вы переходили из класса в класс, у вас появились любимые места, места для отдыха: парк Горького, сад Шевченко, зоопарк,Саржин Яр и многие другие.

В этом году родной Харьков смотрит на вас израненными фасадами. Но он такой же чистый и ухоженный. В нем также искренне ценят образование и интеллект. Также верят в то, что вы будущее Украины. И это будущее будет мирным.

Вы, уникальный выпуск, потому что вы первый выпуск города Героя Харькова. Разделяю вашу грусть от того, что в выпускной, вы находитесь далеко друг от друга. Но не одна граница не способна преодолеть силу любви, силу любви к родному городу. Уверен, вы встретитесь одноклассниками чуть позже после нашей Победы. Встретитесь под мирным небом Харькова. На нашей самой большой площади Европы.

Миру быть! Все будет Харьков! Все будет Украина!!!