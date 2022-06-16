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16.06.2022  14:00   Виталий Хиневич

В Украине распространяют фейк о заражении холерой

В сети интернет распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за «холерной палочки» в воде.

Фейки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковводоканал».
 
Сообщается, что сообщение уже распространилось пабликами и чатами разных городов. В сообщениях отмечается, что чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.
 
Эта информация, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.
 
Со своей стороны КП «Харьковводоканал» сообщает, что качество питьевой воды ежедневно контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Отклонений от требований Государственных санитарных правил и норм 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна.
 
Напомним, в Харькове распространяют фейковую информацию о том, что КП «Жилкомсервис» якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры.
 
Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  фейк, вода
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