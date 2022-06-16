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16.06.2022  13:45   Виталий Хиневич

НБУ назвал график работы банков на День Конституции

Нацбанк сообщил украинцам о графике работы банков в День Конституции.

НБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минфин.
 
Сообщается, что 27 и 28 июня будут рабочими днями банковской системы, а 2 июля, суббота, - выходной день.
 
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться в период с 25 по 27 июня 2022 года — дата банковского дня 27 июня 2022 года, 28 июня 2022 года — дата банковского дня 28 июня 2022 года, в период с 2 по 4 июля 2022 года — дата 4 июля 2022 года.
 
Стоит отметить, что в выходные дни банки определяют график работы своих отделений, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
 
Напомним, украинцы могут получить компенсацию за уничтоженные огнем гривны.
 
Источник:   Минфин
 Тэги:  нбу, банки
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