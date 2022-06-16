16.06.2022 13:45 Виталий Хиневич

НБУ назвал график работы банков на День Конституции

Нацбанк сообщил украинцам о графике работы банков в День Конституции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минфин.

Сообщается, что 27 и 28 июня будут рабочими днями банковской системы, а 2 июля, суббота, - выходной день.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться в период с 25 по 27 июня 2022 года — дата банковского дня 27 июня 2022 года, 28 июня 2022 года — дата банковского дня 28 июня 2022 года, в период с 2 по 4 июля 2022 года — дата 4 июля 2022 года.

Стоит отметить, что в выходные дни банки определяют график работы своих отделений, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Напомним, украинцы могут получить компенсацию за уничтоженные огнем гривны.