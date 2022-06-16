Компенсация за утраченное войной жилище ценными бумагами, - мнение эксперта

Важна разработка прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны.
Об этом СтройОбзору рассказал эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, передает РЕДПОСТ.
Владимир Семенцов считает, что одним из вариантов компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать в девелопера на квадратные метры.
В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу. Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся живые средства.
Кроме того, такие «имущественные сертификаты» могут стать весомым предохранителем коррупции, обычно сопровождающей любые централизованные планы по застройке. К тому же «имущественные сертификаты» исключат риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства «хрущевок», - подчеркнул специалист.
Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.
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