16.06.2022 13:39 Рита Парфенова

Компенсация за утраченное войной жилище ценными бумагами, - мнение эксперта

Важна разработка прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны.

Об этом СтройОбзору рассказал эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, передает РЕДПОСТ.

Владимир Семенцов считает, что одним из вариантов компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать в девелопера на квадратные метры.



В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу. Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся живые средства.



Кроме того, такие «имущественные сертификаты» могут стать весомым предохранителем коррупции, обычно сопровождающей любые централизованные планы по застройке. К тому же «имущественные сертификаты» исключат риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства «хрущевок», - подчеркнул специалист.

Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.