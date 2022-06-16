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16.06.2022  13:39   Рита Парфенова

Компенсация за утраченное войной жилище ценными бумагами, - мнение эксперта

Важна разработка прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны.

Компенсация за утраченное войной жилище ценными бумагами

Об этом СтройОбзору рассказал эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, передает РЕДПОСТ.

Владимир Семенцов считает, что одним из вариантов компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать в девелопера на квадратные метры.

В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу. Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся живые средства.

Кроме того, такие «имущественные сертификаты» могут стать весомым предохранителем коррупции, обычно сопровождающей любые централизованные планы по застройке. К тому же «имущественные сертификаты» исключат риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства «хрущевок», - подчеркнул специалист.

Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.

Источник:   СтройОбзор
 Тэги:  жилье, компенсация, харьков
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