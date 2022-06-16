16.06.2022 16:33 Дмитрий Колоней

Если мы делаем, то по последним технологиям утепления, чтобы вы меньше платили - Игорь Терехов (видео)

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил на встрече с жителями обстрелянного оккупантами дома.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов пообщался с жителями разрушенного русским агрессором дома по Ново-Баварскому проспекту, 95.

Там же руководитель города провел совещание о перспективах восстановления этого дома.