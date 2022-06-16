16.06.2022 17:00 Дмитрий Колоней
Коммунальщики Харькова восстанавливают сети в шести районах города
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал»,сотруджники предприятия возобновлять подачу воды во всех районах города и готовят объекты к эксплуатации в осенне-зимний период.
Так, 16 июня 2022 года, 25 бригад аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устраняют десять нештатных ситуаций на наружных сетях. Работы ведутся в Салтовском, Индустриальном, Киевском, Новобаварском, Немышлянском и Холодногорском районах.
15 июня аварийщики устранили пять порывов на сетях холодного водоснабжения и привели в порядок 12 смотровых колодцев. В частности, завершили реконструкцию поврежденных участков сети по пр. Льва Ландау в Слободском районе, по ул. Пермской в Новобаварском, на Загородном въезде в Салтовском, на магистральном водоводе по ул. Макаренко в Шевченковском, а также восстановили колодцы в Индустриальном и Холодногорском районах.
Как сообщили на предприятии, несмотря на военное положение, мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период идут по графику.
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