19.06.2022 21:33 Дмитрий Колоней

В Латвии создано бесплатное для украинцев мороженое "Слава Украине"

Так латвийская компания выразила свою солидарность с Украиной в борьбе за свободу.

Как сообщает РЕДПОСТ , выражая свою солидарность с Украиной в борьбе за свободу, латвийская компания по переработке молока и производству мороженого Food Union произвела специальное мороженое, посвященное Украине, в цветах ее государственного флага.

В мороженом символически использовано сочетание желтого и синего цветов, а в основе рецептуры – натуральные ингредиенты, создающие неповторимое сочетание вкусов – бузина, базилик (синий цвет) и нежный шафран (желтый цвет).

«Это мороженое – дань мужеству и свободолюбию украинского народа, но что еще более важно – это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки схлынула», – сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирена Холодная.

Разработка мороженого, посвященного Украине, явилась эмоционально значимым событием для нашей команды. Это позволило всем участникам процесса разработки почувствовать свою сопричастность и поддержать украинцев из-за того, что мы умеем лучше всего – разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты. Нам также пригодился наш опыт 2018 года, когда мы создали мороженое в цветах национальных флагов в честь столетий в Латвии, Эстонии и Литве», – добавляет Ирена Холодная.

Продукт, посвященный Украине, впервые был представлен 18 июня, в общественном центре для жителей Украины Common Ground, где и состоялось праздник сине-желтого мороженого. На празднике маленькие и взрослые любители холодных лакомств могли не только продегустировать мороженое «Слава Украине», но и попробовать другие популярные и вкусные десерты Food Union, встретиться с докторами-Клоунами, поиграть в футбол и запустить с добрыми мыслями большие мыльные пузыри.