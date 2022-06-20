20.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 июня

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Приметы дня:

Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее.

В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает.

Если услышишь, как гром загремит, то жди очень продолжительного ненастья.

С 20 июня можно спокойно купаться в любых водоемах – утопление никому не грозит.

Если воробьи купаются в пыли, то стоит ждать похолодания.

Кто сегодня у своего ангела помощи попросит, тому ангел-хранитель ее обязательно окажет.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.