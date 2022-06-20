    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 июня
20.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 июня

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Харьков сад Шевченко

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее.
  • В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает.
  • Если услышишь, как гром загремит, то жди очень продолжительного ненастья.
  • С 20 июня можно спокойно купаться в любых водоемах – утопление никому не грозит.
  • Если воробьи купаются в пыли, то стоит ждать похолодания.
  • Кто сегодня у своего ангела помощи попросит, тому ангел-хранитель ее обязательно окажет.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Общество В Европе бушует аномальная жара 19.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 19 июня 18.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на субботу, 18 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 