Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 июня

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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