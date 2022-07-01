01.07.2022 15:45 Виталий Хиневич
Украинские абитуриенты могут подать документы в заведения профессионального образования
Заведения профессионального образования начали приему документов у поступающих.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство образование и науки Украины.
С 1 июля 2022 года заведения профессионального образования начинают принимать документы для поступления. Данная процедура будет длиться до 1 октября.
Для обучения на бюджете было выделено более 87 тысяч мест. Поступающие могут рассчитывать на безвозмездное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).
Стоит отметить, что на конец июня региональный заказ на квалифицированные рабочие профессии утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. На сегодняшний день нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях.
МОН представило список специальностей для обучения за счет госбюджета по таким профессиям общегосударственного значения:
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верстальщик деревообрабатывающих станков;
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верстальщик широкого профиля;
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сварщик;
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монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
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монтажник систем утепления построек;
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монтер колеи;
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наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
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помощник машиниста тепловоза;
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помощник машиниста электровоза;
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слесарь по механосборочным работам;
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слесарь-ремонтник;
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токарь;
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фрезеровщик.
Данный проект решения находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.
Для поступления в заведения профессионального образования не потребуются результаты ВНО (НМТ). Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов.
Для поступления абитуриенту необходимо предоставить следующие документы:
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заявление;
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свидетельство о базовом или общем среднем образовании;
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медицинскую справку;
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6 фотографий 3*4;
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копии документов, дающих право на льготы (при наличии);
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предъявить документ, подтверждающий гражданство;
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предъявить документ, удостоверяющий личность или его специальный статус.
Вся информация о вступлении в течение июля-октября будет размещена в разделе "Вступ2022: Профосвіта". В настоящее время там размещен график дней открытых дверей и контакты заведений для консультаций по поступлению.
Напомним, Украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование.
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