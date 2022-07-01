01.07.2022 15:45 Виталий Хиневич

Украинские абитуриенты могут подать документы в заведения профессионального образования

Заведения профессионального образования начали приему документов у поступающих.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство образование и науки Украины.

С 1 июля 2022 года заведения профессионального образования начинают принимать документы для поступления. Данная процедура будет длиться до 1 октября.

Для обучения на бюджете было выделено более 87 тысяч мест. Поступающие могут рассчитывать на безвозмездное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).

Стоит отметить, что на конец июня региональный заказ на квалифицированные рабочие профессии утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. На сегодняшний день нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях.

МОН представило список специальностей для обучения за счет госбюджета по таким профессиям общегосударственного значения:

верстальщик деревообрабатывающих станков;

верстальщик широкого профиля;

сварщик;

монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

монтажник систем утепления построек;

монтер колеи;

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;

помощник машиниста тепловоза;

помощник машиниста электровоза;

слесарь по механосборочным работам;

слесарь-ремонтник;

токарь;

фрезеровщик.

Данный проект решения находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.

Для поступления в заведения профессионального образования не потребуются результаты ВНО (НМТ). Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов.

Для поступления абитуриенту необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

свидетельство о базовом или общем среднем образовании;

медицинскую справку;

6 фотографий 3*4;

копии документов, дающих право на льготы (при наличии);

предъявить документ, подтверждающий гражданство;

предъявить документ, удостоверяющий личность или его специальный статус.

Вся информация о вступлении в течение июля-октября будет размещена в разделе "Вступ2022: Профосвіта". В настоящее время там размещен график дней открытых дверей и контакты заведений для консультаций по поступлению.

Напомним, Украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование.