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01.07.2022  15:45   Виталий Хиневич

Украинские абитуриенты могут подать документы в заведения профессионального образования

Заведения профессионального образования начали приему документов у поступающих.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство образование и науки Украины.
 
С 1 июля 2022 года заведения профессионального образования начинают принимать документы для поступления. Данная процедура будет длиться до 1 октября.
 
Для обучения на бюджете было выделено более 87 тысяч мест. Поступающие могут рассчитывать на безвозмездное обучение и стипендию (в настоящее время она составляет 1250 грн).
 
Стоит отметить, что на конец июня региональный заказ на квалифицированные рабочие профессии утвержден в 23 регионах в объеме 87 111 мест. На сегодняшний день нет решений относительно заведений в Луганской и Херсонской областях. 
 
МОН представило список специальностей для обучения за счет госбюджета по таким профессиям общегосударственного значения:
  • верстальщик деревообрабатывающих станков;
  • верстальщик широкого профиля;
  • сварщик;
  • монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
  • монтажник систем утепления построек;
  • монтер колеи;
  • наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • помощник машиниста электровоза;
  • слесарь по механосборочным работам;
  • слесарь-ремонтник;
  • токарь;
  • фрезеровщик.
Данный проект решения находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.
 
Для поступления в заведения профессионального образования не потребуются результаты ВНО (НМТ). Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов.
 
Для поступления абитуриенту необходимо предоставить следующие документы:
  • заявление;
  • свидетельство о базовом или общем среднем образовании;
  • медицинскую справку;
  • 6 фотографий 3*4;
  • копии документов, дающих право на льготы (при наличии);
  • предъявить документ, подтверждающий гражданство;
  • предъявить документ, удостоверяющий личность или его специальный статус.

Вся информация о вступлении в течение июля-октября будет размещена в разделе "Вступ2022: Профосвіта". В настоящее время там размещен график дней открытых дверей и контакты заведений для консультаций по поступлению.

Напомним, Украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование
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