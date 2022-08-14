    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Екс-керівник міста під Харковом перейшов на бік ворога (фото)
14.08.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Екс-керівник міста під Харковом перейшов на бік ворога (фото)

Правоохоронцями підозрюється у держзраді під Харковом колишній очільник міста.

Перейшов на бік ворога екс-керівник міста Куп‘янськ. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хакрківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній мер Куп‘янська, який очолював місто з 2010 по 2015 рік, вирішив добровільно перейти на бік окупантів. До початку повномасштабнної війни в Україні колаборант мав неприязні стосунки зі своїми конкурентами, особливо — з чинним до російського вторгнення міським головою Куп‘янська. Він став «головою» в окупованій Петропавлівській ОТГ.
 
Чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предатель, агрессия россии, харьков, купянск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Надзвичайні події Під Харковом народний обранець став посадовцем при окупантах (фото) 28.07 Армія Українські партизани винищують зрадників на захоплених територіях 27.07 Надзвичайні події Чоловік піклувався про добробут загарбників під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 