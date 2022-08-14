14.08.2022 18:19 Дмитрий Колоней
Екс-керівник міста під Харковом перейшов на бік ворога (фото)
Правоохоронцями підозрюється у держзраді під Харковом колишній очільник міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Хакрківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній мер Куп‘янська, який очолював місто з 2010 по 2015 рік, вирішив добровільно перейти на бік окупантів. До початку повномасштабнної війни в Україні колаборант мав неприязні стосунки зі своїми конкурентами, особливо — з чинним до російського вторгнення міським головою Куп‘янська. Він став «головою» в окупованій Петропавлівській ОТГ.
Чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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