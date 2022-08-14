14.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Стало відомо, кому виплатять більше ніж 12 тисяч гривень

Яким спеціалістам буде надана одноразова адресна грошова допомога.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на НВ Бізнес, зважаючи на те, що станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 грн, розмір одноразової грошової допомоги складе 12405 грн.Підставою є відповідна постанова КМУ Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів.

Виплата буде надана випускникам ЗВО, які уклали договір про роботу на посаді педпрацівників.

Хто отримає гроші

випускники закладів вищої освіти, які здобули:

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

Умовою отримання допомоги:

укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Договір має бути укладений на строк не менш як на три роки.

Як отримати виплату і які документи потрібні

заява на її надання до закладу вищої освіти, де випускник отримав диплом. копія трудової книжки (за наявності); копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Термін подачі заяви

Заяву необхідно подати не пізніше 10 жовтня. Адміністрація вишів передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних держадміністрацій чи Київської міської держадміністрації до 15 жовтня.

У Міністерстві освіти і науки України відзначають, що виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Коли будуть виплачуватися гроші

У разі подання заяви на отримання допомоги до 10 жовтня кошти виплачуватимуться до кінця поточного року.

В Міносвіти пояснили, що при зміні місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педпрацівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених законодавством.