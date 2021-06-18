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18.06.2021  09:30   

Тело взрослого и двух подростков водолазы достали из реки под Харьковом

Несчастные случаи на воде произошли под Харьковом 17 июня.


//kh.dsns.gov.ua

Водолазы два раза за сутки доставали тела утопленников из водоемов под Харьковом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

17 июня в селе Колонтаев Краснокутской общины у шлюз-регулятора утонули мужчина и двое подростков. Спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить тела из реки Мерла.

С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тела погибших из водоема и передали следователям. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства данного происшествия.

Кроме того, в этот же день водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины нашли и достали тело 62-летнего мужчины с Печенежского водохранилища. Этот несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины.

С начала года в Харьковской области на водоемах утонуло 17 человек, 4 из которых дети. Еще 1 человек считается пропавшим без вести.

Напомним, 15 июня, в пруду в селе Слобожанское Красноградского района утонул шестилетний мальчик.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
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