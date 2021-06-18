Тело взрослого и двух подростков водолазы достали из реки под Харьковом

Несчастные случаи на воде произошли под Харьковом 17 июня.
Водолазы два раза за сутки доставали тела утопленников из водоемов под Харьковом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
17 июня в селе Колонтаев Краснокутской общины у шлюз-регулятора утонули мужчина и двое подростков. Спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить тела из реки Мерла.
С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тела погибших из водоема и передали следователям. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства данного происшествия.
Кроме того, в этот же день водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины нашли и достали тело 62-летнего мужчины с Печенежского водохранилища. Этот несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины.
С начала года в Харьковской области на водоемах утонуло 17 человек, 4 из которых дети. Еще 1 человек считается пропавшим без вести.
Напомним, 15 июня, в пруду в селе Слобожанское Красноградского района утонул шестилетний мальчик.
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