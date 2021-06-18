18.06.2021 08:59

Марокканец сбежал в Харьков от приговора румынского суда

Иностранца задержали и готовят к экстрадиции.

На днях правоохранители задержали иностранца, которого разыскивали правоохранительные органы Румынии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию.



Мужчина с сентября 2018 года разыскивался компетентными органами Румынии для привлечения к уголовной ответственности за совершение покушения на убийство. В январе 2019 года его задержали и суд Констанцы выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже суд города Констанца признал марокканца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.32, ст.188 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Румынии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Однако мужчина сбежал от исполнения приговора.



16 июня 2021 года 29-летнего гражданина Марокко задержали в Харькове. Сейчас решается вопрос о дальнейшей экстрадиции в Румынию.

Напомним, в декабре 2020-го харьковские правоохранители задержали гражданина Хорватии, который находился в розыске органами Республики Чехия по подозрению в совершении мошеннических действий, в частности, подделке банкнот.