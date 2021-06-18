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18.06.2021  08:43   

Аварийное отключение воды в Харькове 18 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 18 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильевский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с) до 20:00 18 июня.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-д (п. №3, стояк) до 17:00 18 июня;
пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-б (п. №3, стояк), ул. Светлая, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 18 июня.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 3 (п. №1) до 20:00 18 июня.

Слободской район:
пр. Гагарина, 165 (кор. №3, п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №4) до 17:00 18 июня.

Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №3, стояк) до 16:00 18 июня.; ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 17:00 18 июня.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Деревянко, 11 (п. №3-4), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Сумская, 47 (п. №3) до 20:00 18 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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