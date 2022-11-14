14.11.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

У Берлінському метрополітені розмістили фото людей, які ховаються від ворожих обстрілів у Харківському метро (фото)

У Берлінському метро розпочалася фотовиставка "Наступна станція: Україна".

Фото: Енджей Новицький

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на n-ost.

Організатори виставки повідомили, що буде представлено кадри, на яких відображено, як люди ховаються від обстрілів у метро Харкова та Києва.

Фото:Павло Дорогий

Мета заходу полягає в тому, щоб показати мешканцям Берліна та донести інформацію про те, що відбувається в Україні.

«На цих знімках берлінці побачать звичайних людей, які ховаються усередині станцій, намагаючись підтримувати там своє повсякденне життя. Це сім'ї, що живуть у вагонах поїздів, діти та домашні тварини, які грають на платформах, люди похилого віку, які постійно знаходяться під землею, тому що їм важче пересуватися, і музиканти, які організовують концерт на одній зі станцій», - йдеться у виданні n-ost .

Фото: Павло Дорогий

Автори фото – українські фотографи Максим Дондюк, Павло Дорогий, Сергій Коровайний, польський Енджей Новицький та німецький Еміль Дюке.

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