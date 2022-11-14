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14.11.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

У Берлінському метрополітені розмістили фото людей, які ховаються від ворожих обстрілів у Харківському метро (фото)

У Берлінському метро розпочалася фотовиставка "Наступна станція: Україна".

Харків
Фото: Енджей Новицький
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на n-ost.
 
Організатори виставки повідомили, що буде представлено кадри, на яких відображено, як люди ховаються від обстрілів у метро Харкова та Києва.
 
Харків
Фото:Павло Дорогий 
 
Мета заходу полягає в тому, щоб показати мешканцям Берліна та донести інформацію про те, що відбувається в Україні.
 
«На цих знімках берлінці побачать звичайних людей, які ховаються усередині станцій, намагаючись підтримувати там своє повсякденне життя. Це сім'ї, що живуть у вагонах поїздів, діти та домашні тварини, які грають на платформах, люди похилого віку, які постійно знаходяться під землею, тому що їм важче пересуватися, і музиканти, які організовують концерт на одній зі станцій», - йдеться у виданні n-ost .
 
Харків
Фото: Павло Дорогий
 
Автори фото – українські фотографи Максим Дондюк, Павло Дорогий, Сергій Коровайний, польський Енджей Новицький та німецький Еміль Дюке.
 
Нагадаємо, Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри.
 
Источник:   n-ost
 Тэги:  харьков, метро, фотовыставка
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