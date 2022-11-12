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12.11.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри

Настільні ігри дозволять знайомитись з літературою.

Харківський літературний музей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.
 
Повідомляється, що для того, щоб знайомитися з літературою було цікавіше й веселіше, Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри.
 
«Уже стало традицією час від часу влаштовувати в музеї ігрові дні. Тож і до Дрогобича разом з виставкою "Харків-Залізобетон" ми привезли свою ігротеку для дорослих та підлітків. Що будемо робити?
 
  • "Ходити" письменницькими квартирами, знайомлячись з мешканцями, у "Будинку Слово";
  •  Рятувати світ і набувати надзвичайних здібностей у грі "Супер! Герой!";
  • Спілкуватися, освідчуватися, ревнувати й сваритися  з "Літературним фліртом";
  • Складати захопливу розповідь з персонажами та ситуаціями творів 1920-х, граючи в "Історію";
  • Експериментувати, як письменники-футуристи, та вигадувати власну мову за допомогою "Футуроконструктора" »,-розповіли в музеї.
Перша гра відбудеться в Дрогобичі. Крім цього зазначається, що під час подій в рамках виставки "Харків - Залізобетон" збираємо внески у благодійний фонд "Доброчинець", що допомагає військовим та цивільним Харкова.
 
Нагадаємо, виставка "Харків – Залізобетон" продовжує подорожувати Україною.
 
Источник:   Харківський ЛітМузей
 Тэги:  харьков, музей
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