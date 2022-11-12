12.11.2022 14:20 Віталій Хінєвіч
Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри
Настільні ігри дозволять знайомитись з літературою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський ЛітМузей.
Повідомляється, що для того, щоб знайомитися з літературою було цікавіше й веселіше, Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри.
«Уже стало традицією час від часу влаштовувати в музеї ігрові дні. Тож і до Дрогобича разом з виставкою "Харків-Залізобетон" ми привезли свою ігротеку для дорослих та підлітків. Що будемо робити?
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"Ходити" письменницькими квартирами, знайомлячись з мешканцями, у "Будинку Слово";
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Рятувати світ і набувати надзвичайних здібностей у грі "Супер! Герой!";
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Спілкуватися, освідчуватися, ревнувати й сваритися з "Літературним фліртом";
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Складати захопливу розповідь з персонажами та ситуаціями творів 1920-х, граючи в "Історію";
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Експериментувати, як письменники-футуристи, та вигадувати власну мову за допомогою "Футуроконструктора" »,-розповіли в музеї.
Перша гра відбудеться в Дрогобичі. Крім цього зазначається, що під час подій в рамках виставки "Харків - Залізобетон" збираємо внески у благодійний фонд "Доброчинець", що допомагає військовим та цивільним Харкова.
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