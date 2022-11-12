Рівень радіації у Харкові на 12 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 11 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
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