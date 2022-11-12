12.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 47 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 968 осіб. Одужало 306 098 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1634 особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 листопада.