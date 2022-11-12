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12.11.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 47 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 968 осіб. Одужало 306 098 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1634 особи.

Коронавірус

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 листопада.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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